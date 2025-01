Giuffredi: “Kvara al PSG? Politano ha rinunciato a 10 milioni per la maglia del Napoli”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Matteo Politano, ha concesso un’intervista ai microfoni di Televomero durante la trasmissione ‘Il Bello del Calcio’.

Giuffredi: “Kvara al PSG, mentre Politano ha rifiutato 10 milioni per rimanere a Napoli”

Queste le sue parole: “Ci sono persone che nella vita decidono di partire, come è capitato a Kvara, e altre che scelgono di restare come ha fatto Politano l’anno scorso a gennaio. Sono stato invitato dal presidente a recarmi per dieci giorni in Arabia, dove io e De Laurentiis abbiamo negoziato con gli sceicchi dell’Al-Shabab, interessati a Politano e pronti a offrirgli 7 milioni di euro all’anno“.

“Devo dire la verità, il presidente avrebbe preferito non cederlo, considerando anche il periodo delicato per la squadra”.

Poi c’è stato un momento in cui il giocatore ha optato per rimanere a Napoli, guadagnando la metà, scelta non comune se consideriamo che parliamo di dieci milioni di euro in tre anni. È stato un ragazzo che ha messo davanti la maglia e la città al denaro, dimostrando che ancora esiste un po’ di amore e passione anche tra i calciatori”.

Così, Politano ha deciso l’anno scorso e oggi viene ricompensato con buoni risultati e gratificazioni professionali”.