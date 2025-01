Napoli-Garnacho, Di Marzio: “Le parti sono sempre più vicine, manca l’ok di De Laurentiis”

Il Napoli continua a correre verso Alejandro Garnacho. Manna nella giornata di ieri è tornato a Manchester per trattare con i Red Devils e la riunione ha portato ad un ulteriore passo in avanti verso la chiusura della contrattazione.

Il club inglese ha definitivamente abbassato le sue pretese, chiedendo agli azzurri una cifra tra i 60 e 65 milioni di euro. Il Napoli resta tra i 50 e 55, ma le parti dopo l’incontro di ieri sono sempre più vicine. Nei prossimi giorni l’argentino può diventare un nuovo calciatore di Antonio Conte.

Napoli e Manchester United continuano a trattare, Garnacho più vicino all’azzurro

Queste le parole di Gianluca Di Marzio in merito alle ultime sulla trattativa tra gli azzurri e i Red Devils. La distanza si assottiglia e il Napoli potrebbe provare l’affondo decisivo già nei prossimi giorni. Conte freme di avere l’argentino nella sua rosa:

“I due club si sono incontrati ieri, martedì 21 gennaio, alle ore 12:00 per il talento argentino, classe 2004. I Red Devils hanno abbassato le pretese: sono scesi dai 75 milioni iniziali a circa 65 (che siano anche 55+10 di bonus o 60+5)”.

“Nonostante il Napoli, ad ora, sia fermo intorno ai 50-55 milioni di euro la distanza tra le parti si è assottigliata. La sensazione è che l’operazione possa chiudersi qualora il club azzurro raggiungerà i 60 milioni. Cifra che il Napoli si può permettere di raggiungere”.

“Chiaramente, per questo investimento, serve il via libera del presidente De Laurentiis: l’incontro odierno, però, ha permesso al Napoli di avvicinarsi a Garnacho. Il Manchester United, infatti, si è presentato con la predisposizione di venire incontro alle richieste del club italiano. Come detto, però, attualmente non si scende sotto i 65 milioni di euro“.