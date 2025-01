Champions, perché la Juve non è matematicamente agli spareggi e può essere ancora eliminata

Premessa: l’ipotesi è puramente teorica, di realizzazione praticamente impossibile, assurda. Ma esiste, ed è il motivo per cui la Juventus è di fatto qualificata ai playoff di Champions League, ma non matematicamente. A riportare la remota possibilità ci ha pensato Tuttosport.

I 12 punti garantiscono la sicurezza a Motta, indipendentemente dal risultato contro il Benfica, a meno che non si verifichi la peggiore debacle nella storia del club bianconero, combinata con una serie di risultati favorevoli per le squadre che inseguono. Si sfiora l’assurdo, ma la possibilità esiste.

Juve, l’incredibile scenario che comporterebbe l’eliminazione dalla Champions League

A dimostrarlo c’è il sito ufficiale della Uefa: la sezione Champions offre un calcolatore dei risultati possibili, con cui combinando una serie di esiti favorevoli per le inseguitrici della Juventus con una sconfitta schiacciante di Motta in casa contro il Benfica all’ultima giornata, si potrebbe arrivare a un crollo imprevisto.

Oltre alle numerose vittorie di chi attualmente è sotto in classifica, la cui lista è infinita tra penultimo e ultimo turno, le partite decisive sono quelle del City: Guardiola dovrebbe vincere la penultima in casa del Psg per poi pareggiare lo scontro diretto contro il Brugge all’ultima, in una triangolazione fatale con la Juventus.

Allo Stadium il Benfica dovrebbe vincere con molti gol di scarto e City-Brugge finire in parità con tanti gol per eliminare i bianconeri per differenza reti, il primo criterio in caso di arrivo a pari punti di più squadre.

I risultati sarebbero direttamente collegati: un 7-0 del Benfica darebbe la possibilità a City-Brugge di pareggiare 0-0 e passare il turno.

Al contrario, se la vittoria dei portoghesi fosse “solo” di sei gol, servirebbe un 3-3 a Manchester per permettere al club belga di centrare una qualificazione clamorosa.

E da qui in poi, per ogni gol in meno del Benfica, un pareggio con un gol in più, quindi 0-5 e 4-4, 0-4 e 5-5, 0-3 allo Stadium e 6-6 all’Etihad… Incredibile, vero?