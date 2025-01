Fabio Cannavaro, il leggendario difensore e capitano della nazionale italiana campione del mondo nel 2006, questa sera farà il suo debutto sulla panchina di una squadra nella massima competizione europea per club: la UEFA Champions League, quella della Dinamo Zagabria.

Questo momento segna un nuovo capitolo nella carriera del napoletano, che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha esplorato il mondo del coaching con passione e dedizione.

Cannavaro ha iniziato la sua avventura da allenatore con varie esperienze internazionali, navigando tra Cina, Arabia Saudita e Italia.

Prima di arrivare alla sua prima panchina in Champions League, ha guidato squadre come il Guangzhou Evergrande, il Tianjin Quanjian, e il Benevento in Serie B. La sua carriera da allenatore è stata segnata da successi, come la vittoria della Chinese Super League nel 2019 con il Guangzhou, ma anche da sfide, con esoneri e periodi di apprendimento.

Fabio Cannavaro sarà il terzo napoletano ad allenare in Champions League: i precedenti

La Dinamo Zagabria, squadra croata che ha deciso di affidarsi alle sue competenze tattiche e alla sua leadership, stasera affronterà l’Arsenal all’Emirates Stadium.

Cannavaro sarà il terzo allenatore nato a Napoli che siederà su una panchina in UEFA Champions League. Fino ad ora solo Maurizio Sarri e Ciro Ferrara erano riusciti ad arrivare alla massima competizione per club in qualità di tecnici.

Sarri ha guidato il Napoli in Champions League nelle stagioni 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019. Con il Napoli ha ottenuto risultati notevoli, portando la squadra a competere ai massimi livelli in Europa.

Successivamente, ha anche allenato il Chelsea, vincendo l’Europa League nel 2018-2019, e poi la Juventus e la Lazio, entrambe partecipanti alla Champions League durante la sua gestione.

Ciro Ferrara ha invece allenato la Juventus in UEFA Champions League nella stagione 2009/2010 per 6 partite.

Inoltre Vincenzo Montella, nativo di Pomigliano d’Arco, ha allenato in Champions la Roma (2011) per una partita ed il Siviglia per 4 match (2017/2018).