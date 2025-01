Il Napoli prepara un nuovo tentativo per Garnacho, la trattativa potrebbe sbloccarsi grazie ad un calciatore in particolare.

Dopo la convincente vittoria contro la Juventus, il Napoli si tuffa nuovamente sul mercato. Gli azzurri dovranno chiudere per il post Kvara entro questa settimana. Per questo motivo, oggi Manna avrà un nuovo incontro con i dirigenti del Manchester United per Alejandro Garnacho.

L’argentino è il sogno di Conte, ma la trattativa rimane molto complessa. Come riportato dai colleghi della Rai, tuttavia, la contrattazione potrebbe avere un clamoroso sviluppo nel caso in cui gli inglesi riuscissero a chiudere per Patrick Dorgu del Lecce.

Il Napoli tenta un nuovo assalto a Garnacho, le ultime sulla trattativa

Una settimana per decidere il post Kvara. Questo è il tempo rimasto al Napoli per dare la giusta pedina ad Antonio Conte per far dimenticare rapidamente il georgiano. Il sogno resta Alejandro Garnacho, ma la trattiva resta molto complessa.

“Potenziale triangolo di mercato per sbloccare questa complicata trattativa. Il Napoli cerca ancora Alejandro Garnacho, domani nuova call tra Giovanni Manna e i dirigenti dello United: del Napoli ricordiamo l’ultima offerta di 55 milioni, lo United è sceso a 70/65 e si spera in nuovo abbassamento”.

“Il Manchester United cerca Patrick Dorgu che però il Lecce non vuole dismettere a gennaio: qualora lo United acquistasse Dorgu alle condizioni di Sticchi Damiani, 40 milioni, potrebbe aver bisogno di cash e magari inizierebbe a valutare l’offerta del Napoli. Il Napoli nel frattempo con il Borussia Dortmund ha bloccato Adeyemi, va convinto il ragazzo che sogna di andare al Chelsea come ha già fatto sapere a chi di dovere. Questo il triangolo in cui si muoverà Manna nei prossimi giorni, con questa valutazione: Garnacho il preferito, Adeyemi subito dopo. E Dorgu se andasse lo United potrebbe sbloccare due situazioni: Garnacho al Napoli e Adeyemi al Chelsea”.