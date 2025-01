Adeyemi rifiuta il Napoli, vuole solo la Premier. La reazione di De Laurentiis alla notizia

Il Napoli saluta definitivamente Adeyemi per la fascia sinistra. Nonostante la telefonata di Conte e un accordo già raggiunto con il Borussia Dortmund, il tedesco desiste alla trattativa ed ha solo la Premier League nella sua testa.

Sotto ordine del presidente Aurelio De Laurentiis, il Napoli abbandonerà la trattativa. A meno di una settimana dalla fine del mercato ci sono ancora tanti dubbi sul post Kvara. Nel mentre gli azzurri tentano un nuovo sondaggio per Garnacho, c’è il si dell’argentino ma non quello del Manchester United che non scende dalla sua richiesta.

Il Napoli saluta Adeyemi, la reazione di De Laurentiis al rifiuto dell’esterno tedesco

Questo quanto raccolto dai colleghi della Rai sulle ultime di mercato in casa Napoli:

“Anche oggi giornata di call con il Manchester United ed il Borussia Dortmund. Il Napoli ha l’accordo con Garnacho ma non con il Manchester United: il Napoli ha offerto 55 milioni ma loro sono scesi a 65. Domani nuova call.

Per quanto riguarda Adeyemi, accordo fatto da una settimana col Borussia per 45 milioni. Non c’è l’accordo col ragazzo che spera nella Premier, ha avuto dal suo agente notizie dell’interesse di Chelsea e Liverpool quindi ci sta pensando. Domani nuovo round per i due calciatori. Il Napoli ha avuto una buona notizia: il Manchester United deve sborsare 40 milioni per Dorgu nelle prossime 48 ore. Magari per Garnacho arrivando da 55 a 60… Io in questo momento scommetterei mezzo centesimo più su Garnacho che su Adeyemi, perché mi sembra che il ragazzo del Borussia stia facendo resistenza”.

“De Laurentiis si è dimostrato molto deluso dalla scelta di Adeyemi, per questo motivo si virerà ad altro e verrà chiusa ogni trattativa per l’esterno tedesco. Inutile dunque anche la telefonata di Conte che aveva provato a strappare il si del calciatore, senza riuscirci”.