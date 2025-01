Napoli-Garnacho, le ultimissime: gli azzurri danno una scadenza, pronto l’ultimo rilancio. Le cifre

Le ultime sulla trattativa tra il Napoli e il Manchester United per Alejandro Garnacho. Il tempo stringe e gli azzurri dettano i tempi

Il Napoli torna alla carica e forse per l’ultima volta su Alejandro Garnacho. Il tempo scorre e rimane meno di una settimana per concludere la trattativa, per questo motivo gli azzurri hanno fissato una scadenza e sono pronti con l’ultimo rilancio.

Gli azzurri hanno in mente un ultimo tentativo prima di abbandonare definitivamente la pista all’argentino. L’offerta rimane attorno i 55 milioni di euro ma l’arrivo di Dorgu al Manchester United potrebbe aprire un clamoroso scenario a favore degli azzurri.

“Entro venerdì la definizione del futuro di Alejandro Garnacho, ovvero permanenza o addio. Altre 48 ore di tempo per capire cosa accadrà col talento argentino. Perché Amorim, il tecnico degli inglesi, non vuole che il prossimo weekend continui a essere condizionato da voci di mercato sul giocatore dello United. Dunque, si legge su Givemesport, il club inglese è pronto ad ascoltare offerte dal Napoli o dal Chelsea solo fino a venerdì, poi toglierà il calciatore dal mercato”.

Sky Sport ha poi aggiunto pochi minuti fa: “Il Napoli non ha perso le speranze di arrivare a Garnacho nonostante le richieste proibitive dello United. Aurelio De Laurentiis confida che si abbassino le pretese dei Red Devils, tanto più che ieri hanno concluso un’operazione storica per il Lecce. L’esterno danese dei salentini, scoperto da Pantaleo Corvino, è stato ceduto per 38 milioni (fra parte fissa e bonus) agli inglesi. Un vero capolavoro”.

“Gli azzurri tornano alla carica con un’offerta che compresa di bonus tocca i 55 milioni di euro. Non si andrà oltre come già ribadito da Aurelio De Laurentiis ai suoi. Il Manchester United potrebbe accettare, specialmente dopo l’acquisto di Dorgu”.