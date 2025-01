ULTIM’ORA/ Fabrizio Romano: “Il Napoli chiede all’Al-Ahli il prestito di Saint-Maximin”

Il Napoli continua a lavorare per l’esterno sinistro. Dopo il “no” di Adeyemi e la difficile trattativa per Alejandro Garnacho, complicata ulteriormente dall’eccessive richieste del Manchester United. Gli azzurri sembrano aver virato su nuovi obiettivi.

Secondo quanto raccontato sui propri canali ufficiali da Fabrizio Romano, il Napoli è sulle tracce dell’esterno francese, Allan Saint-Maximin. Il francese, promessa mancata, è ora in prestito al Fenerbahçe dall’Al-Ahli. Trattativa dunque non facile, perché ci sarebbero i turchi di Mourinho al centro della vicenda che non vorrebbero privarsi del calciatore.

Il Napoli punta a Allan Saint-Maximin, le parole di Fabrizio Romano sulla trattativa

“Il ghanese naturalizzato belga, esterno di 25 anni, ma nelle ultimissime ore ha presentato un’offerta ufficiale anche per Allan Saint-Maximin“.

“All’Al Ahli è stato proposto un prestito oneroso fino a giugno. Gli arabi hanno appena chiuso per Galeno e potrebbero far partire l’esterno ex Nizza. Saint-Maximin, 27 anni, è un calciatore francese di origini guadalupensi, attaccante del Fenerbahçe, in prestito dall’Al-Ahli”.

“Anche la pista Amuzu resta aperta, il Napoli sta parlando anche con l’Anderlecht. Ora come ora però le due trattative sono molto calde”.

Chi è Saint-Maximin

Saint-Maximin è nato il 12 marzo 1997 e dunque ha 27 anni: il suo ruolo è quello di laterale d’attacco. Di piede destro, il francese sfrutta la sua notevole velocità per fare del dribbling la sua dote principale, partendo preferibilmente dalla fascia sinistra. L’ex Nizza, però, se necessario può agire anche sull’out opposto oppure a sostegno del centravanti.

Alto un metro e 73 centimetri, Saint-Maximin vanta rapidità e un’ottima tecnica che lo rendono cliente scomodissimo per gli avversari che lo affrontano nell’uno contro uno.

Cresciuto nelle giovanili del Saint-Étienne, il transalpino ha indossato anche le maglie di Monaco, Hannover, Bastia, Nizza e Newcastle fino al trasferimento in terra saudita, con l’Al-Ahli che per assicurarselo ha versato 27 milioni nelle casse dei Magpies.

In estate l’approdo nel club allenato da José Mourinho, che lo ha acquistato in prestito oneroso pagando 8 milioni alla società araba.