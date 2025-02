Napoli, si lavora ancora su Comuzzo: oggi l’ultimo assalto. Le cifre dell’affare

Il Napoli continua a lavorare sul mercato. Nell’ultimo giorno di mercato, oltre al rebus ala sinistra, gli azzurri vogliono provare a segnare un colpo anche in difesa, dove Conte a più riprese ha chiesto un nuovo centrale.

Il nome è quello di Pietro Comuzzo, il centrale della Fiorentina è il sogno del Napoli. Le parti sono da giorni in trattativa, i viola sono un osso duro, con Commisso che non vuole fare sconti per il giovane difensore. Gli azzurri però sono pronti ad un ultimo rilancio.

Il Napoli prova un nuovo rilancio per Comuzzo, la palla passa alla Fiorentina

Sulla trattativa ne ha parlato il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Gli azzurri vogliono riprovarci per il centrale, nonostante la trattativa sia tutt’altro che semplice. Rocco Commisso non si vuole liberare del suo perno difensivo, specialmente in questa fase di campionato:

“Muro a oltranza della Fiorentina costruito su una richiesta da 40 milioni inderogabili per Comuzzo, il difensore di 19 anni che ha strappato la copertina nella prima parte della stagione e che, altrettanto all’improvviso, è diventato il vero investimento di questa sessione invernale”. Il Corriere dello Sport oggi in edicola ricorda che “il Napoli ha offerto complessivamente 35 milioni di euro tra base fissa (5 per il prestito più 25 per il riscatto obbligatorio) e i bonus (5)”.

Queste le parole di Giovanni Manna sul calciatore: “Sicuramente questa è stata una sessione di mercato complicata per noi perché abbiamo dovuto cedere uno dei nostri migliori giocatori. Stiamo lavorando. Comuzzo è un ragazzo di grande prospettiva a cui siamo interessati ma non vogliano andare oltre i nostri parametri. Sappiamo che è complicato ma cercheremo di fare del nostro meglio”