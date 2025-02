Fabrizio Romano: “In due ore Okafor sarà del Napoli. Le cifre dell’affare”

Il Napoli blocca Okafor del Milan, in due ore si chiude: parola di Fabrizio Romano

Il Napoli ha deciso: sarà Noah Okafor il colpo del mercato invernale 2025. La formula sarà quella del prestito con opzione di acquisto fissata a 25 milioni. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il calciatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento: in due ore l’affare si chiuderà.

Fabrizio Romano: “Okafor al Napoli, in due ore si chiude”. Le cifre

Questo quanto riportato da Romano sui suoi account social:

“L’ultimo round di colloqui tra Napoli e Milan per concludere l’affare Noah Okafor avrà luogo nelle prossime 2 ore. 2 milioni di euro per il prestito e clausola di opzione di acquisto di 25 milioni non obbligatoria. Noah Okafor ha già detto SÌ al Napoli”.