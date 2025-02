Di Marzio smaschera il Napoli: “Comuzzo? Gli azzurri hanno abbandonato la trattativa per 5 milioni”

Gianluca Di Marzio svela un particolare retroscena sulla trattativa tra il Napoli e la Fiorentina per il centrale Comuzzo

Un mercato deludente, una squadra che esce nettamente indebolita e un Antonio Conte deluso per il lavoro della società. Il Napoli se ne esce così dal mercato di gennaio, nessuna pedina richiesta è arrivata, tra cui quella di Pietro Comuzzo.

Proprio su questa trattativa, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Gli azzurri hanno abbandonato la trattativa per il difensore viola per “colpa” di 5 milioni di euro, considerati troppi rispetto all’ultimo rilancio fatto da Manna e soci.

Comuzzo abbandonato per soli 5 milioni di euro, lo specchio del mercato invernale del Napoli

Lo specchio del mercato del Napoli è tutto nella trattativa per Comuzzo. Un calciomercato dove il bilancio l’ha fatta da padrone, nonostante gli oltre 70 milioni incassati dalla cessione di Kvara. Il centrale era una delle priorità di Conte, che orfano anche di Buongiorno aveva chiesto a più riprese un rinforzo in difesa.

Sulla trattiva ha spiegato la situazione Gianluca Di Marzio, il Napoli ha abbandonato l’assalto al calciatore per soli 5 milioni di euro in più. L’ultima offerta azzurra era 30+5 di bonus, mentre la Fiorentina voleva chiudere per una cifra sui 40 milioni complessivi.

“La Fiorentina non ha accettato 30 milioni più 5 milioni di bonus, ma il Napoli la considerava già alta e non ha voluto rilanciare a 40. Il Napoli partiva da 20 milioni, è passato a 25, 30, 35 milioni, poi s’è fermata. Il Napoli ci riproverà a giugno, ma l’offerta era già importante. Gli azzurri si sono persi per sostanzialmente 5 milioni di euro, l’accordo col calciatore c’era e mancava solo limare i dettagli con la Fiorentina, ma con la giusta offerta si poteva chiudere già nel mercato di gennaio”.