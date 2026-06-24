Trema la terra nel Napoletano, 8 scosse di terremoto: la più forte di magnitudo 3.0

Scossa di terremoto nella notte del 24 giugno 2026 ai Campi Flegrei dove si è verificato un nuovo sciame sismico.

Terremoto nella notte del 24 giugno ai Campi Flegrei

La scossa più forte, di magnitudo 3.0, è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano alle ore 3:02. Pochi minuti dopo, alle 3:14 c’è stata un’altra scossa, di magnitudo 2.1.

“L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 03:03 (UTC 01:03) del 24/06/2026 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 8 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (7 localizzati) e una magnitudo massima Md = 3.0 ± 0.3” – si legge nella nota del Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.