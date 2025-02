Perché Saint-Maximin non è arrivato al Napoli: la maxi richiesta dell’Al-Ahli che ha fatto saltare tutto

Il Napoli chiude il mercato senza acuti. Il “Post-Kvara” non c’è, o meglio, è arrivato in prestito dal Milan e risponde al nome di Noah Okafor. Prima dello svizzero però tra gli obiettivi c’era il francese Allain Saint-Maximin, che sembrava oramai ad un passo dal Napoli, salvo poi sfumare per una particolare richiesta dell’Al-Ahli.

A raccontare il retroscena ci hanno pensato i colleghi della RAI, che parlando del mercato in entrata hanno spiegato la situazione attorno la vicenda Saint-Maximin. Non è colpa del Fenerbace, come qualcuno auspicava, bensì dell’Al-Ahli proprietaria del cartellino del francese.

La folle richiesta dell’Al-Ahli che ha fatto saltare il passaggio di Saint-Maximin al Napoli

Un episodio, l’ennesimo di un mercato difficilissimo in casa Napoli. Per il francese era tutto pronto, il Napoli aveva scelto e voleva chiudere quanto prima. A far saltare il banco però ci ha pensato l’Al-Ahli, proprietaria del cartellino dell’esterno. Oltre dieci milioni di penale sia agli azzurri che al Fenerbace (squadra in cui l’esterno era in prestito).

“Il Napoli poco prima delle 18 grazie alla mediazione del ds Manna era riuscito a trovare la quadratura del cerchio tra arabi e turchi per il prestito di Saint-Maximin. Il Napoli avrebbe pagato prestito agli arabi che poi avrebbero stornato la quota relativa agli ultimi sei mesi di prestito al Fenerbace. Poi accade l’incredibile.

Aperta la pratica di trasferimento (il tms) gli arabi chiedono una penale di una decina di milioni al Napoli e al Fenerbace qualora il trasferimento (a rischio secondo l’A-Ahli visto il tortuoso tragitto, anche sei i precedenti davano ragione al Napoli visto il regolamento Fifa) non andasse a buon fine. A quel punto nessun dei due club ha voluto rischiare e il prestito di Saint-Maximin è così saltato”.