Manna al vetriolo contro Kvaratskhelia e Jugeli: “Siamo stati quasi ricattati”

Giovanni Manna, ds del Napoli, ha svelato un particolare non da poco sulla trattativa culminata con il passaggio di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain, nella conferenza stampa tenuta questa mattina a margine della finestra invernale di mercato appena conclusasi.

Manna su Kvaratskhelia: “Siamo stati quasi ricattati da lui”

“Ci vogliamo mettere la faccia e con trasparenza spiegare le dinamiche di quest’ultimo mese. Ringraziamo Kvaratskhelia per ciò che ha fatto a Napoli, per quello che ha dato alla città.

Abbiamo provato a sanare una situazione complicata già a luglio, poi a novembre, dicembre, ma siamo stati costretti a cederlo in questa sessione perché ci siamo ritrovati, non dico ricattati, ma quasi.

Ed è stato doveroso farla, ho letto che serviva per risanare il mercato estivo, il bilancio, ma non è vero, abbiamo trattato un rinnovo importante fino a 20 giorni prima, spingendoci al massimo, poi le dinamiche del mercato e la volontà del calciatore ci hanno portato a fare una cosa diversa.

È andato via un giocatore importante, come dite voi, come diciamo tutti, è oggettivo, ma il Napoli ha provato a lavorare sul mercato per sostituirlo in maniera adeguata perché era probabilmente il miglior giocatore della squadra per status.

Non siamo riusciti a concretizzare delle trattative perché a gennaio i parametri sono diversi ed è difficile che i calciatori quelli forti possano spostarsi ed alcuni valori non erano congrui alle nostre valutazioni ed ai parametri che il Napoli aveva, ha ed avrà in futuro, soprattutto dei livelli salariali”.