Le pagelle di Lukaku: “Stritolato dall’Udinese, completamente fuori partita”. Il belga è bocciato da tutti

Nel pareggio contro l’Udinese, il Napoli trova difficoltà a cercare Romelu Lukaku. L’attaccante belga, ha effettuato solo 17 tocchi prima di uscire ad un quarto d’ora dalla fine per Giovanni Simeone. Per l’ex Chelsea è un periodo molto difficile e il gol manca dal 25 gennaio (nella sfida vinta contro la Juventus).

Nella sfida di ieri sera, il belga è stato il grande assente della sfida del Maradona. Mai incisivo e sempre in difficoltà contro il duo Solet-Bijol. Dopo i due gol contro Atalanta e Juventus si sperava in tutt’altro Big Rom e invece l’attaccante ha deluso le aspettative, tra cui quelle di Conte, che poi ha virato per il cambio.

Le pagelle di Romelu Lukaku in Napoli-Udinese, il belga è bocciato da tutti

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport: “Completamente fuori partita: zero spunti o sponde. Stritolato dalla morsa Bijol-Solet, si fa costantemente anticipare”.

Voto 5 per il Corriere dello Sport: “Chiuso nella morsa dei centrali di Runjaic, evade poche volte dalle marcature. Esce un minuto dopo aver sfiorato il gol: Solet lo mura”.

Voto 5 per Tuttonapoli: “Pochi palloni giocabili ma anche poca vivacità in campo per Big Rom . Esce quando probabilmente la partita aveva più bisogno di lui”.

Voto 5 per TMW: Lukaku 5,5: “Che fosse dura, contro una difesa così fisica, lo si sapeva. Ma è troppo fuori dal gioco, sempre lontano dal pallone. Chiude con soli 17 tocchi e due tiri, entrambi bloccati. Poco, troppo poco”.

Voto 5.5 per Fantacalcio.it: “Fa un gran lavoro lì davanti, ma è troppo poco per impensierire la difesa dell’Udinese che è in serata di grazia. Le sue sponde non bastano; Solet e Bijol lo annullano praticamente sempre fino al momento della sua uscita dal campo”.