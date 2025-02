Offerta di De Laurentiis per acquistare l’hotel nel centro sportivo di Castel Volturno

In una mossa che potrebbe segnare un nuovo capitolo per il Napoli e per la comunità locale, il presidente Aurelio De Laurentiis ha espresso il suo interesse nell’acquistare un hotel situato a Castel Volturno.

Questo interesse si inserisce nel più ampio contesto della necessità di trovare una soluzione definitiva per il futuro del centro sportivo del Napoli.

SSC Napoli, De Laurentiis vuole acquistare l’hotel nel centro sportivo di Castel Volturno

Da anni, il Napoli utilizza il centro sportivo di Castel Volturno per gli allenamenti e il ritiro della squadra, ma il contratto di affitto con la famiglia Coppola, proprietaria dell’area, è in scadenza.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, De Laurentiis sta valutando opzioni per garantire che il club possa continuare ad operare in questa località o trovare un’alternativa adeguata.

Una delle idee più concrete sembra essere l’acquisto dell’hotel situato all’interno del centro sportivo.

Questa struttura potrebbe non solo servire come foresteria per i giocatori durante i ritiri, ma anche come parte integrante di un progetto più ampio per modernizzare e consolidare le infrastrutture del club.

De Laurentiis sta seguendo da vicino la situazione dell’hotel, specialmente in caso di possibilità di acquisto all’asta, che potrebbe derivare da una procedura di fallimento.

L’acquisto dell’hotel non sarebbe solo una mossa strategica per il Napoli ma rappresenterebbe anche un investimento significativo nel territorio di Castel Volturno.

La presenza di una struttura di proprietà del club potrebbe portare benefici economici e sociali alla comunità, migliorando la qualità delle infrastrutture sportive e creando potenzialmente nuovi posti di lavoro.

Il sindaco di Castel Volturno ha recentemente dichiarato di essere in trattativa con il Napoli per garantire la permanenza del club in zona, sottolineando l’impegno dell’amministrazione a supportare logisticamente e giuridicamente il progetto.

La visione di De Laurentiis è chiara: vuole creare un hub sportivo che non solo soddisfi le esigenze del Napoli, ma che possa anche diventare un punto di riferimento per lo sport e la comunità locale.

Il futuro del centro sportivo del Napoli a Castel Volturno resta quindi una questione aperta, ma l’interesse verso l’acquisto dell’hotel segna un passo importante verso la definizione di una nuova strategia per il club, in attesa di ulteriori sviluppi nelle trattative con i proprietari dell’area e nelle valutazioni economiche necessarie per realizzare questo progetto ambizioso.