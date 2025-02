Zielinski al centro della polemica: l’ex Napoli è nel mirino dei tifosi dell’Inter. Il motivo

Piotr Zielinski è considerato tra le grandi delusioni della stagione nerazzurra. Il polacco arrivato all’Inter quest’estate insieme a Taremi è tra i flop del calciomercato targato Ausilio e soci. L’ex Napoli sembra il lontano parente di quello apprezzato in azzurro e scoppia il caso su di lui.

Il giocatore è un vero e proprio caso di questa stagione nerazzurra. Il polacco ha deluso tutti, tra cui anche Simone Inzaghi che non riesce a trovare una chiave tattica che possa far brillare il talento dell’ex Napoli.

Zielinski è la grande delusione del mercato dell’Inter, i tifosi contro il polacco

Sulla situazione del calciatore polacco ne ha parlato Tuttosport nella sua edizione odierna. Zielinski ha deluso come gran parte degli acquisti estivi dell’Inter e la cessione al termine della stagione è sempre più concreta:

“La squadra dall’età media più alta dal 1994-95 in casa nerazzurra, 30 anni e 306 giorni, è stata rafforzata con giocatori di prospettiva come Palacios, quasi mai sceso in campo, con Josep Martinez per il quale sono stati spesi 15 milioni di euro per fargli fare il secondo senza mai utilizzarlo e con i due parametri zero, Zielinski e Taremi”.

“Il primo sta mostrando una flessione già vista al Napoli, il secondo paga la mancanza del posto fisso che aveva sempre avuto al Porto. Il peccato più grave? Secondo il quotidiano non aver preso un attaccante che salti l’uomo (il sogno era Gudmundsson), per garantire una soluzione tattica in più. L’unica punta ad avere questa qualità è Correa, ma è la quinta opzione di Inzaghi in avanti”.