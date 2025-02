McTominay pazzo d’amore per Napoli: “Ho sentito il fuoco dentro. Non avrò mai rimpianti”

Il Daily Star è tornato a parlare del trasferimento di Scott McTominay dal Manchester United al Napoli. Una scelta che per qualcuno era sembrata un azzardo, un passo indietro per la carriera del centrocampista, ma che invece sta dando risultati eccezionali.

Scott McTominay: “Quando ho scoperto l’interesse del Napoli ho sentito il fuoco dentro”

L’ex Red Devils è uno dei simboli della squadra di Antonio Conte, ritagliandosi a suon di prestazioni eccellenti fatte di corsa, tecnica e grinta un ruolo da protagonista nell’intera Serie A.

Il giornale inglese ne ha parlato così: “Scott McTominay ha rischiato quando ha deciso di lasciare il Manchester United per il Napoli.

Il rischio che McTominay ha corso nello scambio di Manchester per il Napoli è stato lasciare la sua zona di comfort per un posto impegnativo e sconosciuto. Lo scozzese potrebbe ancora imparare la lingua italiana, ma se non avesse avuto successo non avrebbe avuto bisogno di un interprete per dirgli cosa pensavano di lui quei sostenitori spietati del club di Serie A”.

Il Daily Star è poi ha riproposto la frase pronunciata dallo scozzese dopo il suo trasferimento, che ha fatto sognare i tifosi azzurri:

«Quando ho scoperto che il Napoli si interessava a me ho sentito il fuoco dentro. Ho visto un’opportunità e l’ho colta. Sapevo che era quello che volevo e non avrò mai rimpianti nella vita».