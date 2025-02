Caso plusvalenze, rinvio a giudizio per De Laurentiis: falso in bilancio, Napoli a processo

In mattinata la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis per falso in bilancio nel trimestre 2019-2021. A riportare la notizia è l’ANSA che pochi minuti fa ha spiegato le ultime sul caso.

Nel mirino ci sono su tutte le operazioni legate a Manolas e Osimhen. Quella del nigeriano è la più attenzionata, per una vicenda che va avanti da più di qualche anno. Sul banco le contropartite dell’operazione e la loro “super-valutazione”.

Le ultime sul caso plusvalenze, De Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio

Il caso si è alimentato in mattinata con il presidente del Napoli che è stato rinviato a giudizio. Focus sull’operazione Osimhen, capocannoniere e trascinatore del Napoli di Spalletti che ha vinto il terzo scudetto. Arrivò dal Lille per una cifra complessiva di 71 milioni e 250mila euro. L’acquisto più costoso della storia del club di De Laurentiis. Il Napoli però pagò solamente 50 milioni al Lille, mentre 21 milioni furono valutati i cartellini girati ai francesi del portiere greco Orestis Karnezis e di tre giovani calciatori poi letteralmente spariti dai radar. I loro nomi sono Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri. Proprio sulla valutazione di questi calciatori mai più visti in Serie A si è concentrata gran parte dell’indagine.

“La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Oltre al presidente del club i pm di piazzale Clodio, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, chiedono il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli.

Al centro del procedimento presunte plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla squadra francese del Lille”.