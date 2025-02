Como, altro che gemellaggio: spunta un nuovo adesivo inneggiante all’eruzione del Vesuvio

La città di Como è tornata al centro dell’attenzione per la comparsa di un secondo adesivo dal tono provocatorio e controverso.

Altro adesivo contro Napoli apparso a Como: “Forza Vesuvio”

Dopo il primo, che recitava “Pulcinella not welcome” insieme a “Forza Vesuvio“, un nuovo messaggio è stato affisso in vari punti della città: “Ha potenziale ma non si applica, forza Vesuvio”.

Il tutto, poche ore dopo le dichiarazioni di apertura ed estrema ospitalità rilasciate dal sindaco lombardo Alessandro Rapinese, che sembravano essere quasi il preludio ad un gemellaggio tra le due tifoserie.

Ed invece le frange più estreme del tifo comasco hanno voluto rimarcare in questo modo, come i supporters partenopei non siano i benvenuti, ironizzando sui soliti cliché ma soprattutto lanciando un preoccupante avvertimento: a Como non sarà una scampagnata.