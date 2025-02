De Laurentiis preoccupato per gli infortuni: “Ha parlato con i medici”. Cosa si sono detti

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non nasconde la sua preoccupazione. La squadra azzurra, impegnata in una stagione cruciale tra campionato e coppe, sta affrontando un’ondata di infortuni che sembra non voler rallentare.

L’infermeria partenopea si riempie con una frequenza che ha spinto il patron a scendere in campo, non solo in senso figurato, ma con un confronto diretto con lo staff medico del club.

SSC Napoli, De Laurentiis chiama lo staff medico per un confronto sugli infortuni

De Laurentiis ha voluto vederci chiaro. Secondo indiscrezioni circolate negli ambienti vicini alla società, il presidente avrebbe contattato i responsabili sanitari per capire le cause di questa situazione anomala.

Non si tratta di una semplice chiacchierata di routine: il tono sarebbe stato deciso, quasi un richiamo all’ordine, con l’obiettivo di trovare risposte concrete e soluzioni immediate. “Troppi infortuni, troppe assenze”, avrebbe sottolineato il numero uno del Napoli, chiedendo spiegazioni su metodi di lavoro, prevenzione e gestione dei recuperi.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, De Laurentiis “non è preoccupato, almeno nelle apparenze”.

La lista degli indisponibili si è allungata rapidamente, mettendo in difficoltà l’allenatore e compromettendo la continuità dei risultati. Tra problemi muscolari, traumi e tempi di recupero più lunghi del previsto, il club si trova a fare i conti con un’emergenza che non può essere ignorata.