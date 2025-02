Shock in Francia: il Lione denuncia il PSG per l’acquisto di Kvaratskhelia. Il motivo

Khvicha Kvaratskhelia e il PSG sotto accusa per colpa del Lione. La denuncia shock del club nei confronti dei parigini

Scoppia il caso in Francia, il Lione ha denunciato il PSG per l’acquisto di Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il presidente dell’OL, John Textor, ha attaccato il club parigino e l’acquisto del georgiano, fatto a sua detta con “finanziamenti esteri”.

Il caso è rapidamente diventato virale in Francia, mentre il Lione prova a tutelarsi facendosi affidamento agli articoli 556 e 560 del regolamento. Il PSG non ha ancora dato nessuna risposta in merito, ma nelle prossime ore è atteso un comunicato ufficiale. Nel mentre la questione fa parlare tutta la Nazione.

Il Lione denuncia il PSG per l’acquisto di Kvaratskhelia dal Napoli

L’Olympique Lione ha deciso di presentare un ricorso presso la commissione legale della Professional Football League (LFP) francese per l’acquisto di Khvitcha Kvaratskhelia. In un’e-mail inviata martedì che il giornale francese ha visionato il presidente dell’OL John Textor ha scritto che il trasferimento di Kvaratskhelia al Psg “è stato possibile solo grazie ai finanziamenti del club, contrari alle normative che proibiscono i finanziamenti esteri”, e ha aggiunto che “l’approvazione del suo contratto e la sua registrazione come nuovo giocatore violano le disposizioni dei regolamenti amministrativi della Lfp”.

Il Lione, scrive il giornale, “fa affidamento in particolare sugli articoli 556 e 560 del regolamento. L’articolo 560 stabilisce che “in caso di violazione di una delle disposizioni relative alla qualificazione e/o alla partecipazione di un giocatore, e indipendentemente da altre eventuali sanzioni applicabili, la società inadempiente perde la partita a tavolino ma la società ricorrente non beneficia dei punti corrispondenti alla vittoria della partita”. Insomma, vogliono la sconfitta a tavolino del Psg, dopo che i parigini avevano vinto 3-2 anche grazie ad una grande prestazione del georgiano, star assoluta e un’intesa top con Dembélé”.