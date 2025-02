Rudi Garcia attacca Aurelio De Laurentiis e torna a parlare del periodo in cui è stato allenatore del Napoli

Rudi Garcia torna a parlare del periodo al Napoli. L’attuale commissario tecnico del Belgio al quotidiano L’Equipe è tornato a rispondere su quei mesi in Campania, puntando il dito verso Aurelio De Laurentiis. Il rapporto tra i due non è mai stato dei migliori, chiuso poi dall’episodio capitato nell’intervallo di Napoli-Empoli.

Garcia attacca De Laurentiis sul periodo a Napoli, le parole shock

Il tecnico francese non ha mai nascosto il suo rancore per la catastrofica esperienza in azzurro. Il dito resta puntato verso Aurelio De Laurentiis, con cui ha avuto più diatribe nel corso di quei mesi:

“Esiste un’espressione italiana, il tempo è galantuomo, che può essere tradotta come il tempo ristabilisce la verità e rimette ogni cosa a posto. Io li ho lasciati al quarto posto e alla fine sono arrivati decimi, con altri due allenatori.

Eravamo anche quasi qualificati per gli ottavi di finale della Champions League. Non ho fatto tutto correttamente, ma ero nel giusto. I risultati seguenti dimostrano gli errori commessi dal presidente. Ma di Napoli amavo tutto: la città, lo stadio, i tifosi, la squadra. Tranne l’interferenza del suo presidente”