Festa della Madonna della Pace tra cortei e spettacoli: Andrea Sannino in concerto gratis

Dal 23 maggio all’8 giugno 2026 entreranno nel vivo i festeggiamenti per la Madonna della Pace, a Giugliano, con un programma ricco di iniziative ed eventi d’eccezione: tra gli appuntamenti più attesi c’è il concerto di Andrea Sannino.

Madonna della Pace 2026 a Giugliano: c’è Andrea Sannino

Le celebrazioni hanno preso ufficialmente il via domenica 12 aprile e proseguiranno con i percorsi domenicali, la tradizionale questua in giro per la città, e i Sette Lunedì dedicati ad incontri religiosi e preghiere che si terranno presso il Santuario SS. Maria Annunziata.

Sono, inoltre, stati svelati i nomi delle bambine che saranno protagoniste del momento simbolo della festa: il Volo dell’Angelo, che si caratterizza per la partecipazione delle piccole cittadine, pronte a calarsi dal cielo nell’ammirazione generale.

Un programma fitto di eventi religiosi ma anche di svariati spettacoli di intrattenimento, pensati per coinvolgere l’intera cittadinanza. Il 29 maggio, alle ore 21:00, nell’area mercato, si esibirà il celebre cantautore partenopeo Andrea Sannino, pronto a regalare agli spettatori un magico concerto completamente libero e gratuito. La presentazione dello show sarà affidata a Fatima Trotta.

Giovedì 28 maggio, invece, si terrà Una voce per la pace – Giugliano Festival, una kermesse dedicata alla musica emergente, condotta da Francesco Mennillo, con madrina d’eccezione Giusy Attanasio. Lo spettacolo è previsto sempre per le ore 21:00.



