Chi è il presunto assassino di Fabio, ucciso a Ponticelli: ha 23 anni ed è di San Giorgio

Fermato il presunto assassino di Fabio Ascione, il ragazzo di 20 anni ucciso a Ponticelli, nei pressi di un noto bar della zona: si chiama Francesco Pio, è originario di San Giorgio a Cremano ed avrebbe ammazzato il giovane per errore.

Fabio ucciso a Ponticelli, chi è il presunto assassino: ha 23 anni

Fabio aveva appena terminato il suo turno al bingo e si stava dirigendo presso il Bar Lively per fare colazione prima di tornare a casa quando, improvvisamente, sarebbe stato colpito da un proiettile al petto. Incensurato ed estraneo agli ambienti della criminalità, il 20enne sarebbe stato ammazzato per una tragica fatalità.

Francesco Pio, 23enne legato ad uno dei clan della zona, avrebbe fatto partire il colpo per sbaglio: pare che poco prima si fosse reso protagonista di un inseguimento e in quel momento si stava “vantando” con gli amici dell’impresa, mostrando loro la pistola. Il proiettile sarebbe esploso accidentalmente proprio mentre Fabio stava passando di lì.

L’indagato avrebbe visto il giovane accasciarsi davanti ai suoi occhi, decidendo, spaventato, di darsi alla fuga. I suoi familiari non sapevano dove si trovasse e il suo cellulare sarebbe risultato spento per diversi giorni.

Questa notte, tuttavia, si sarebbe consegnato spontaneamente alle autorità, accompagnato dal suo avvocato. Sarebbe, inoltre, stato fermato un probabile complice, un ragazzo di 17 anni, raggiunto dai carabinieri presso la sua abitazione.