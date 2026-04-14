Sporting Club Torregreco, poker di vittorie: Art. E. Borrelli battuto e il sogno continua

Lo Sporting Club Torregreco non intende fermarsi, e lo dimostra ancora una volta: la quarta vittoria consecutiva in campionato permette alla squadra corallina di mettersi a soli 4 punti dalla vetta; alla Tensostruttura la Salle viene battuto l’Art. E. Borrelli per 62-59: un risultato non schiacciante, ma comunque importantissimo per il morale e la classifica.

La Cronaca del match

La partita viene arbitrata dal direttore di gara in maniera molto rigida in ambo i lati fin dall’inizio del match, ma lo Sporting cerca subito di mettere pressione all’avversario e ci riesce, portandosi sul risultato di 12-6 al termine della prima frazione di gioco.

Nel secondo quarto, complice anche un calo d’intensità dei corallini, gli ospiti si rifanno sotto e portano il punteggio in parità al termine del primo tempo (27-27).

Al rientro dagli spogliatoi si alza il ritmo della partita: gli ospiti sono molto più precisi sotto canestro, ma grazie alle triple di Magliulo (top-scorer per lo Sporting con 25 punti), i padroni di casa tengono botta e mantengono il vantaggio. Finisce il terzo quarto con un entusiasmante 45-44 che rinvia tutto all’ultimo quarto.

Un finale al cardiopalma

L’equilibrio totale della partita si vede anche nell’ultima parte: entrambe le compagini non vogliono perdere, ma è lo Sporting a fare lo strappo decisivo, mettendosi a +5 a pochi minuti dalla fine. L’Art. E. Borrelli non si arrende e arriva a -1 a venti secondi dal termine.

A mettere la parola fine però è lo Sporting: Di Dato subisce fallo a pochissimi secondi dal termine della gara, e con due tiri liberi su due a segno regala la vittoria alla squadra di Torre del Greco. Finisce alla Tensostruttura La Salle 62-59 per i corallini.

Lo Sporting Club Torregreco è adesso atteso a Nocera: domenica 19 aprile sfiderà la Folgore Nocera per continuare a sognare.