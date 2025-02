UFFICIALE/ Scelto l’arbitro di Napoli-Inter: la sestina completa e le altre designazioni

Daniele Doveri della sezione di Roma 1 dirigerà Napoli-Inter; i suoi assistenti saranno Alassio e Peretti, Colombo quarto uomo. Al VAR ci sarà Marini, AVAR affidato a Di Bello.

Direzione di gara numero 239 per Daniele Doveri in Serie A, 12ª in questo campionato.

Chi sarà l’arbitro di Napoli-Inter

Daniele Doveri ha già diretto quattro volte la sfida tra Napoli e Inter in Serie A, sempre in casa dei partenopei: una vittoria per parte (successo del Napoli per 4-1 il 19 maggio 2019, vittoria dell’Inter 3-1 il 6 gennaio 2020) e due pareggi (entrambi per 1-1, il 18 aprile 2021 e il 12 febbraio 2022).

Il Napoli è rimasto imbattuto in 29 delle 35 partite dirette da Daniele Doveri in Serie A (19V, 10N).

L’Inter ha vinto 11 delle 30 gare dirette da Daniele Doveri in Serie A (10N, 9P).

I precedenti con l’arbitro Doveri

Data Arbitro Squadra Avversaria C/T Gol Napoli Gol avversaria 21/04/2012 Daniele Doveri Napoli Novara C 2 0 07/10/2012 Daniele Doveri Napoli Udinese C 2 1 17/02/2013 Daniele Doveri Napoli Sampdoria C 0 0 25/09/2013 Daniele Doveri Napoli Sassuolo C 1 1 12/01/2014 Daniele Doveri Napoli Hellas Verona T 3 0 17/03/2014 Daniele Doveri Napoli Torino T 1 0 24/09/2014 Daniele Doveri Napoli Palermo C 3 3 26/04/2015 Daniele Doveri Napoli Sampdoria C 4 2 23/08/2015 Daniele Doveri Napoli Sassuolo T 1 2 01/11/2015 Daniele Doveri Napoli Genoa T 0 0 07/02/2016 Daniele Doveri Napoli Carpi C 1 0 17/09/2016 Daniele Doveri Napoli Bologna C 3 1 18/12/2016 Daniele Doveri Napoli Torino C 5 3 18/11/2017 Daniele Doveri Napoli Milan C 2 1 06/05/2018 Daniele Doveri Napoli Torino C 2 2 26/09/2018 Daniele Doveri Napoli Parma C 3 0 16/12/2018 Daniele Doveri Napoli Cagliari T 1 0 26/01/2019 Daniele Doveri Napoli Milan T 0 0 03/04/2019 Daniele Doveri Napoli Empoli T 1 2 19/05/2019 Daniele Doveri Napoli Inter C 4 1 06/10/2019 Daniele Doveri Napoli Torino T 0 0 06/01/2020 Daniele Doveri Napoli Inter C 1 3 16/02/2020 Daniele Doveri Napoli Cagliari T 1 0 02/07/2020 Daniele Doveri Napoli Atalanta T 0 2 25/10/2020 Daniele Doveri Napoli Benevento T 2 1 13/02/2021 Daniele Doveri Napoli Juventus C 1 0 18/04/2021 Daniele Doveri Napoli Inter C 1 1 12/02/2022 Daniele Doveri Napoli Inter C 1 1 13/03/2022 Daniele Doveri Napoli Hellas Verona T 2 1 13/01/2023 Daniele Doveri Napoli Juventus C 5 1 11/02/2024 Daniele Doveri Napoli Milan T 0 1 07/04/2024 Daniele Doveri Napoli Monza T 4 2 21/09/2024 Daniele Doveri Napoli Juventus T 0 0 03/11/2024 Daniele Doveri Napoli Atalanta C 0 3 14/12/2024 Daniele Doveri Napoli Udinese T 3 1

Le designazioni arbitrali della 27a giornata di Serie A

FIORENTINA–LECCE – Venerdì 28 febbraio ore 20.45

MARINELLI

GIALLATINI – COLAROSSI

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: AURELIANO

ATALANTA–VENEZIA – Sabato 01 marzo ore 15

COLLU

DEI GIUDICI – GARZELLI

IV: MASSIMI

VAR: AURELIANO

AVAR: FABBRI

NAPOLI–INTER – Sabato 01 marzo ore 18

DOVERI

ALASSIO – PERETTI

IV: COLOMBO

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

UDINESE–PARMA – Sabato 01 marzo ore 20.45

MARESCA

PRETI – DI MONTE

IV: MONALDI

VAR: PATERNA

AVAR: SOZZA

MONZA–TORINO – Domenica 2 marzo ore 12.30

RAPUANO

CARBONE – MINIUTTI

IV: BONACINA

VAR: DI BELLO

AVAR: PATERNA

BOLOGNA–CAGLIARI – Domenica 2 marzo ore 15.00

ZUFFERLI

DEL GIOVANE – FONTEMURATO

IV: GALIPO’

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: FABBRI

GENOA–EMPOLI – Domenica 2 marzo ore 15.00

MASSA

MONDIN – LUCIANI

IV: PRONTERA

VAR: SOZZA

AVAR: MARINI

ROMA–COMO – Domenica 2 marzo ore 18

PAIRETTO

BACCINI – IMPERIALE

IV: GIUA

VAR: CHIFFI

AVAR: PICCININI

MILAN-LAZIO – Domenica 2 marzo ore 20.45

MANGANIELLO

PASSERI – COSTANZO

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PEZZUTO

JUVENTUS–H. VERONA – Lunedì 03 marzo ore 20.45

MARCHETTI

ROSSI C. – RASPOLLINI

IV: RUTELLA

VAR: PEZZUTO

AVAR: FABBRI