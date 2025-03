Il Napoli ha recuperato ben 14 punti da situazione di svantaggio. Nelle 10 sfide in cui gli uomini di Antonio Conte sono andati sotto, in 6 occasioni sono riusciti ad uscire dal campo con punti.

Il Napoli ha conquistato 14 punti da situazioni di svantaggio: il dato e la speciale classifica di Serie A

Escludendo le 4 partite in cui i partenopei hanno perso, contro Verona, Atalanta, Lazio e Como, Di Lorenzo e compagni hanno ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi in rimonta, contro Parma (2-1), Udinese (1-3), Atalanta (2-3), Juventus (2-1), Lazio (2-2) e Inter (1-1).

Una dimostrazione in più della grande determinazione che il Napoli sta mostrando in questo campionato. Meglio degli azzurri hanno fatto solo Atalanta (15 punti) e Bologna (16 punti). L’Inter, dal canto suo, ha ottenuto solo 6 pareggi nelle 9 partite in cui si è trovata a dover rincorrere.