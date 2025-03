Neres, Mazzocchi e Anguissa, chi recupera in vista di Venezia-Napoli

Il Napoli si prepara alla trasferta di Venezia per continuare la corsa all’Inter per il tricolore. Gli azzurri dopo la vittoria contro la Fiorentina ritornerà in campo domenica alle 12:30 per una sfida molto insidiosa contro un Venezia affamato di punti.

La speranza di Antonio Conte è quella di recuperare qualcuno dall’infermeria. Dopo il ritorno di Mathias Olivera, il tecnico pugliese spera di riavere uno tra Zambo Anguissa, Pasquale Mazzocchi e David Neres per la trasferta di questo weekend.

Mazzocchi, Neres e Anguissa, ecco chi tornerà per Venezia-Napoli

Sulle condizioni dei tre calciatori ne ha parlato in mattinata il Corriere dello Sport, c’è ancora preoccupazione e non si vogliono bruciare le tappe. Più probabile un ritorno a pieno ritmo per la sfida contro il Milan che si giocherà il weekend successivo a questo.

“Le cose stanno così: gli infortunati Anguissa, Mazzocchi e Neres sono sulla via del recupero, nei prossimi giorni Conte capirà chi potrà recuperare già domenica a Venezia e chi invece dovrà aspettare fino al Milan dopo la sosta, la scelta però sarà presa con calma, non si vogliono bruciare le tappe con nessuno. Primo risultato: nuova varietà di soluzioni dal primo minuto e a partita in corso. Secondo: il ritorno di Neres offrirà la possibilità di rispolverare il tridente nel caso in cui si voglia ritornare al vecchio modulo. Volendo, certo: è stato chiarissimo, il signor Antonio, fino alla fine della stagione non guarderà in faccia a nessuno e giocherà chi lo merita”.

“L’impressione è che a Venezia sarà ancora presto per inaugurare i ballottaggi dall’inizio: se recupereranno anche tutti gli infortunati, il ritmo partita è un valore da migliorare nel corso della sosta verso il Milan, partita che sarà decisiva per la corsa scudetto”.