Kvaratskhelia scrive in napoletano a Donnarumma: il commento che ha acceso i social

Il PSG fa l’impresa ad Anfield e batte il Liverpool al termine di una sfida infinita chiusa solo dopo i calci di rigore. Protagonista assoluto Gigio Donnarumma che con una serie di miracoli nei 120 minuti e due rigori parati nella lotteria finale ha trascinato i francesi ai quarti di finale.

Una partita dura e intensa anche per Kvara che si è reso più volte pericoloso palla al piede senza mai trovare però la porta di Allison nei 100 minuti giocati prima della sostituzione. Dell’ex Napoli però ha colpito un dettaglio apparso sui social nel post partita, che “certifica” forse la napoletanità dell’esterno.

Kvaratskhelia in napoletano sui social, la versione inedita del georgiano

Una partita durissima, a tratti infinita, quella di ieri sera tra Liverpool e PSG, una sfida decisa dalla lotteria dei rigori e da un super Donnarumma che per l’ennesima volta è volato tra i pali neutralizzando due rigori, tra cui uno al noto attaccante dei Reds, Darwin Nunez. Per i francesi ora ci sono i quarti di finale, impensabili per qualcuno fino a qualche settimana fa.

Per il georgiano una notte di Champions particolare, dopo aver dominato il duello con Alexander-Arnold, Kvara ha dato saggio di tutte le sue abilità anche quelle più nascoste, come quella mostrata su Instagram qualche ora dopo la fine della partita.

Sotto il post di Donnarumma dedicato alla vittoria di ieri, tra i commenti c’è anche quello di Kvara, che in napoletano afferma: “trop fort fratm”. Certo, non è la versione corretta, però è già un passo in avanti per chi ha avuto difficoltà anche ad imparare l’italiano.