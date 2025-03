Juan Jesus a muso duro con i tifosi durante Venezia-Napoli: il motivo dell’episodio al Penzo

Pomeriggio difficile per il Napoli al Penzo di Venezia. Un pareggio che consolida il secondo posto in virtù delle sconfitte di Atalanta, Lazio e Juventus, che però vede l’Inter allontanarsi in classifica, il distacco ora è di tre punti.

Una sfida difficile, molto bloccata e con tante critiche quella col Venezia per gli azzurri, che escluso il palo di Raspadori non hanno avuto tante altre grandi occasioni. Una squadra lenta e prevedibile, che ha creato malumori anche tra i tifosi del Napoli presenti in tribuna, critiche su cui Juan Jesus ha voluto rispondere in via diretta.

Juan Jesus faccia a faccia con i tifosi durante Venezia-Napoli, i motivi dello scontro

Sotto accusa dei tifosi le mossa dalla panchina di Antonio Conte, ritenute tardive dai tifosi. In una partita così bloccata, la speranza era quella di vedere qualche cambio prima rispetto alle solite tempistiche del tecnico pugliese. La prima sostituzione, infatti, è stata fatta al minuto 76, mentre l’ultimo all’87.

“Juan Jesus, protagonista al Penzo anche quando era in panchina (è subentrato poi all’infortunato Rrahmani): c’era, tra gli spalti, chi invoca i cambi a Conte. Il tecnico, ovviamente, è rimasto indifferente al mormorio, ma non il brasiliano. Si è alzato e ha invitato tutti a stare zitti. Prontamente ascoltato”