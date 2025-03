Atalanta, Inter e Napoli: finiti gli scontri diretti. Chi giocherebbe lo spareggio scudetto

La Serie A 2024-2025 sta regalando una corsa al vertice emozionante e incerta, con Inter, Napoli e Atalanta che si contendono il primato a suon di gol e prestazioni di alto livello. A meno di dieci giornate dalla fine del campionato, la classifica è serratissima: al 17 marzo 2025, l’Inter guida con 64 punti, seguita dal Napoli a 61 e dall’Atalanta a 58.

Con ancora 27 punti in palio, non è da escludere che le tre squadre possano concludere la stagione regolare a pari punti, portando a uno scenario tanto raro quanto affascinante: lo spareggio Scudetto. Ma chi si affronterebbe in questa partita decisiva, e dove si giocherebbe? Analizziamo il regolamento e la situazione attuale.

Il regolamento: come funziona lo spareggio scudetto

Dal 2022, la Lega Serie A ha reintrodotto lo spareggio per assegnare lo Scudetto in caso di arrivo a pari punti al termine delle 38 giornate.

Se due squadre chiudono appaiate in testa, si gioca una partita secca sul campo della squadra con il vantaggio negli scontri diretti. In caso di parità tra tre o più squadre, invece, si ricorre alla classifica avulsa, basata sui risultati degli scontri diretti tra le contendenti.

Solo le due squadre meglio posizionate in questa mini-classifica si qualificano per lo spareggio, che si disputa in casa della formazione con il miglior bilancio nei confronti diretti tra le due finaliste. Se la partita termina in parità dopo i 90 minuti, si procede direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari.

In caso di ulteriore equilibrio nella classifica avulsa (stessi punti negli scontri diretti), si applicano i seguenti criteri, nell’ordine:

Differenza reti negli scontri diretti; Differenza reti generale nel campionato; Gol segnati nell’intero campionato; Sorteggio.

Ora, calcoliamo la classifica avulsa basata sui punti conquistati negli scontri diretti:

Inter: 8 punti (2 vs Napoli, 6 vs Atalanta)

Napoli: 5 punti (2 vs Inter, 3 vs Atalanta)

Atalanta: 3 punti (0 vs Inter, 3 vs Napoli)

Pertanto, in caso di arrivo a pari punti al termine del campionato, lo spareggio Scudetto vedrebbe affrontarsi Inter e Napoli, con l’Atalanta esclusa per il minor numero di punti negli scontri diretti.

Dove si giocherebbe lo spareggio?

Stabilite le due squadre, resta da definire il campo. Secondo il regolamento, lo spareggio si disputa in casa della squadra con il miglior bilancio negli scontri diretti tra le due finaliste. Tra Inter e Napoli, i confronti diretti sono in perfetto equilibrio: 2 punti a testa (1-1 sia all’andata che al ritorno) e differenza reti pari (2 gol fatti e subiti per entrambe). In questo caso, si passa ai criteri successivi:

Differenza reti generale: al 17 marzo 2025, l’Inter ha +38 (65 gol fatti, 27 subiti), mentre il Napoli è a +22 (45 fatti, 23 subiti). Vantaggio Inter.

Se necessario, si guarderebbe ai gol totali segnati (Inter 65, Napoli 45), ma il primo criterio è già decisivo.

Dunque, lo spareggio si giocherebbe a San Siro, casa dell’Inter, salvo decisioni della Lega Serie A di optare per un campo neutro (ad esempio l’Olimpico di Roma) per motivi di ordine pubblico.