David Neres rivela: “Non sorrido perché sono timido. Conte? Mi piace tutto di lui”

David Neres torna a parlare e lo fa al Corriere dello Sport. Sul banco i suoi primi mesi con la maglia del Napoli. Il brasiliano è rapidamente diventato uno degli idoli della piazza ed è pronto a rientrare in campo dopo l’ultimo infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese.

David Neres tra Napoli e Antonio Conte. Sentite le sue parole

Perché non sorridi mai? : “Le telecamere mi mettono a disagio. Poi sono timido con chi non conosco”.

Mister Conte? : “Molto simpatico! Sono serio: pretende tanto da ogni giocatore. Per me è perfetto perché quando un allenatore non è esigente tendo a rilassarmi. Tira fuori il massimo, ti stimola, ti motiva come nessuno. E ti rimprovera anche, mi è successo dopo due settimane che ero qui. Per carità… Mi piace tutto di lui! Tira fuori la versione migliore di me. Avevamo fatto un’amichevole e diciamo che non mi ero impegnato, mi chiamò da parte in maniera chiara e diretta. In quel momento capii bene però chi avessi di fronte e come dovevo comportarmi. Mi è servito“.

Come stanno andando questi mesi e chi è il leader del vostro spogliatoio: “Sono i più duri che abbia mai fatto. Ho corso di più in questi 6 mesi che nel resto della mia carriera finora. Lukaku, leader in campo e nello spogliatoio. Poi Lobotka, prezioso per noi”.