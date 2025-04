Infortunio McTominay, le ultime sullo scozzese dopo Bologna-Napoli

Il Napoli pareggia a Bologna e mastica amaro per un secondo tempo non all’altezza che ha portato al gol del pareggio di Ndoye di tacco, con brivido finale sull’occasione avuta da Castro. Preoccupazione però in casa azzurra per le condizioni di Scott McTominay, uscito anzitempo nella ripresa per un problema fisico.

Occhi anche sulle condizioni di Alessandro Buongiorno, che ieri ha sorpresa ha dato forfait dal primo minuto per un problema fisico.

Infortunio McTominay, ecco come sta il centrocampista del Napoli dopo il pareggio di Bologna

Il tutto è avvenuto al minuto 70 di Bologna-Napoli: McTominay ha chiesto il cambio per un problema muscolare, con lo scozzese già malconcio dopo una botta al fianco in seguito a uno scontro di gioco con Odgaard di qualche minuto prima. Situazione da monitorare verso l’Empoli, con Conte che già non avrà Di Lorenzo per squalifica.

Le parole di Stellini in conferenza stampa sulle condizioni di Scott McTominay: “Scott ha preso una botta alla coscia e una al fianco ed è dovuto uscire. Questa settimana dobbiamo lavorare per recuperarlo.

Saranno decisivi dunque i prossimi giorni, con il centrocampista che preoccupa e non poco in vista della sfida di lunedì prossimo al Diego Armando Maradona contro l’Empoli di Roberto D’Aversa, amico storico di Antonio Conte.