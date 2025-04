Il Napoli sogna Lookman: si apre un clamoroso scenario

L’avventura di Lookman all’Atalanta è oramai al capolinea. Il nigeriano, complice un rapporto con Gasperini ai minimi termini è pronto a lasciare Bergamo al termine di questa stagione, con più di qualche rimpianto.

Sull’attaccante è noto da mesi il pressing anche del Napoli, gli azzurri vogliono regalare una punta di livello ad Antonio Conte grazie al bottino Champions League e l’ipotetica cessione di Victor Osimhen nel prossimo calciomercato.

Si riapre la pista Lookman-Napoli, le ultime sull’intrigo di mercato

“Occhi puntati, al solito, sui gioielli dell’Atalanta: nonostante il rendimento lunatico piace molto Lookman ma Percassi vuole almeno 60 milioni di euro. Lookman non è il solo profilo al vaglio di Manna, ma sicuramente uno dei più affascinanti”. Così definisce il Mattino le ultime sulla possibile trattativa dell’estate.

Sarà sicuramente una lunga estate per il Napoli, servirà un calciomercato importante per seguire le linee guida di Antonio Conte e per avere una rosa competitiva per il doppio impegno visto il ritorno certo in Europa. Lookman è uno dei sogni azzurri, che può diventare realtà con una serie di movimenti ad incastro Il primo è legato alla cessione di Osimhen, che complice l’ottima stagione in Turchia ha molte pretendenti.