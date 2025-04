Kvaratskhelia segna e ricorda Napoli: “Io ero un napoletano, Maradona è un Dio”

Kvaratskhelia illumina il Parco dei Principi nella vittoria del suo PSG ai danni dell’Aston Villa nella partita d’andata dei quarti di finale di Champions League. Un gol e una prestazione da leader puro in attacco e in difesa, il georgiano sembra essere lontano parente di quello visto a Napoli negli ultimi mesi.

L’attaccante al termine della sfida ha parlato ai microfoni di Sky Sport toccando una serie di temi, tra cui quello del suo passato. Napoli è stata una pagina fondamentale della sua carriera e in merito a ciò il georgiano dice la sua.

Kvaratskhelia segna al PSG ma ricorda ancora Napoli, le parole dopo la sfida di Champions

“Gol alla Maradona? Lui è un come un Dio a Napoli, è uno dei più forti, non l’ho mai visto giocare ma so quanto era grande. Lo adoro, io a Napoli ero un napoletano e come tutti gli altri napoletani lo amavo”.

“Sono felice ma la cosa più importante è la vittoria della squadra. Il gol è importante ma prima viene la squadra. Abbiamo vinto una partita difficile, loro hanno segnato ma abbiamo messo concentrazione nei novanta minuti e fatto un buon lavoro. Mi trovo bene con Luis Enrique ma non importa la posizione. L’importante è andare in campo con gioia e io metto tutto me stesso“.