Nuova avventura per Mario Rui: ecco dove giocherà l’ex terzino del Napoli

Dopo essersi svincolato dal Napoli, Mario Rui è pronto per una nuova esperienza. A conquistare il terzino portoghese sono le sirene provenienti dagli USA. Molti club sono interessati a lui, ma uno in particolare è pronto a metterlo sotto contratto.

Mario Rui in direzione USA, ecco quale sarà la prossima squadra del terzino

“Il terzino portoghese, stando a quanto raccolto da TMW, è ora nel mirino di due società che stanno valutando il suo ingaggio. Al momento il club più interessato è Houston Dynamo, società del Texas che ha ancora margini per ingaggiare un Designated Player e che è alla ricerca di un terzino sinistro per portare avanti una stagione iniziata con soli cinque punti conquistati nelle prime sette partite. Soprattutto, con undici gol incassati”.

“L’altro club interessato è l’Inter Miami di Leo Messi. La società della Florida sta valutando la possibilità di inserire in rosa una alternativa d’esperienza a Jordi Alba, calciatore che ha un contratto in scadenza il prossimo dicembre e che potrebbe decidere di tornare in Spagna per chiudere la sua carriera. Al momento il vice dell’ex campione del Barça è il classe 2004 Noah Allen, calciatore cresciuto nel club”.