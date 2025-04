Tuttosport lancia l’indiscrezione: “Ecco il motivo del litigio tra Kvaratskhelia e Conte a gennaio”

Il quotidiano nella sua edizione odierna è tornato a parlare del rapporto chiuso tutt’altro che bene tra Antonio Conte e Khvicha Kvaratskhelia a Napoli. L’ultimo di una serie di episodi che hanno portato gli azzurri ad accettare l’offerta del PSG per il georgiano.

L’ala sembra essere rinata in Francia. Vittoria del campionato e assalto alla Champions League con una semifinale quasi certa. Il georgiano è diventato idolo del Parco dei Principi e tutti sono pazzi di lui.

Kvaratskhelia vs Conte, ecco cosa è successo tra i due a Napoli

“Si erano lasciati in malo modo, Antonio Conte e Khvicha Kvaratskhelia. Dopo un’ultima apparizione del georgiano con la maglia del Napoli. Nella quale il principale artefice dello storico terzo scudetto azzurro di due anni era sembrato un anatroccolo affogato nel fango invece dell’aquila che aveva sorvolato fiera nella prima stagione al Maradona.

Una zappata indegna della sua classe nell’ultimo match in azzurro contro il Venezia. Con i tacchetti a tracciare un solco da impacciato zappatore sull’erba di Fuorigrotta, era stata il detonatore della rabbia del tecnico leccese. Il 29 dicembre scorso, appena visto come l’ennesimo tentativo di arabesco verso la porta avversaria abortiva in uno scarabocchio da principiante, Conte non ci vide più, impazzendo in panchina e comandando subito l’uscita del caucasico”.