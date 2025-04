Nessuno in Europa come il Napoli: la difesa di Conte è la migliore di tutte

Con il clean sheet di ieri sera, il 14° in questo campionato, il Napoli ha certificato la sua leadership europea nella speciale classifica delle difese meno perforate del continente.

SSC Napoli miglior difesa d’Europa: il record di Antonio Conte

Sono 25 i gol incassati (0,78 ogni 90′) dalla squadra di Antonio Conte, nelle 32 partite di Serie A fino ad ora disputate. In Italia, Atalanta e Juventus ne hanno subiti 30, mentre l’Inter capolista 31.

Nelle migliori 5 leghe d’Europa, l’Arsenal ha incassato 27 gol, il Bayern Monaco 29 (in 29 gare), il Paris Saint Germain 26 (in 28 partite, 4 in meno del Napoli), e l’Atletico Bilbao 25, ma con un match in meno rispetto agli azzurri.

Nella stagione scorsa, il Napoli chiuse la stagione di Serie A con 48 reti incassate.