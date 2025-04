RETROSCENA/ Juventus-Osimhen, il Napoli ha risposto ai bianconeri: cifre e dettagli

Fabrizio Romano torna a parlare di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è al centro del mercato, ed è stato anche grande obiettivo della Juventus. Sull’offerta dei bianconeri però, il Napoli ha risposto prontamente, rilanciando la prima proposta.

In estate sarà sicuramente asta per l’attaccante che salvo clamorosi cambi di scena, saluterà la Turchia dopo una stagione che l’ha visto protagonista assoluto nel Galatasaray.

Osimhen alla Juventus? Fabrizio Romano spiega la mossa del Napoli

“Osimhen non resterà al Napoli, molto probabilmente non resterà al Galatasaray, già da maggio valuterà le possibili opzioni sul tavolo. Un’opzione potrebbe essere la Premier League, perché è ancora una possibilità per Victor. Un’altra è l’Arabia Saudita, perché nell’estate 2024 stava quasi per unirsi al Al-Ahli. Osimhen aveva un accordo fatto con i sauditi e voleva andare, l’accordo è saltato perché l’Ah-Ali e il Napoli stavano litigando sul prezzo e poi il club saudita si è stancato.

Anche la Juventus sta cercando un attaccante, hanno diverse opzioni nella loro lista. Ovviamente il Napoli spera di non vendere il giocatore alla Juventus, questo è il messaggio chiaro che arriva dal Napoli. Quindi non è sicuramente un giocatore facile fa acquistare, ma la situazione di Victor in generale sarà davvero interessante perché mi aspetto che il giocatore non resterà al Napoli. Ricordiamo che la clausola è di 75 milioni di euro e il Napoli vuole vendere il giocatore il prima possibile. Quindi l’intenzione di tutte le parti coinvolte non è di avere un’altra telenovela fino agli ultimi giorni di mercato, l’intenzione è di risolvere la situazione già a giugno e lasciare che il giocatore si stabilisca in un nuovo club nel miglior modo possibile. Il Napoli ne trarrà profitto e saranno tutti contenti della situazione. Ma in questo momento non sono a conoscenza di nulla di concordato per Osimhen da dichiarare”.