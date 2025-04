Come sta Paolo del Genio e quando tornerà in televisione. Le sue parole ai tifosi

Come sta Paolo Del Genio, le sue parole raccolte dal collega Valter De Maggio

Da diverse settimane, tutti gli appassionati del Napoli sia sui social che nelle varie dirette, hanno notato la totale assenza del giornalista Paolo Del Genio. A parlare delle condizioni di uno dei cronisti più apprezzati nel panorama azzurro, ci ha pensato il collega e amico Valter De Maggio a Radio Goal su Kiss Kiss.

Senza scendere nei particolari, il collega ha voluto rassicurare tutti gli ascoltatori azzurri spiegando le condizioni di Paolo Del Genio attraverso un messaggio che ha voluto inoltrare lo stesso giornalista. Un sospiro di sollievo dunque per tutti gli appassionati.

Come sta Paolo Del Genio, le condizioni del giornalista napoletano

Un bel messaggio da parte di Valter De Maggio che durante la diretta di Radio Goal ha voluto rispondere alle tante domande degli ascoltatori legate al collega. Ecco cosa ha detto:

“Stamattina giovedì diciassette aprile ho avuto la possibilità di farmi una bella e lunga chiacchierata con Paolo Del Genio. Vi do delle belle notizie. Paolo sta bene, sta recuperando e mi ha pregato di riferirvi che non vede l’ora di tornare al suo posto, di confrontarsi con voi tifosi del Napoli sulle vicende dei partenopei. Vi dico anche che i tempi non sono brevissimi”, spiega il giornalista sportivo sul collega.