UFFICIALE/ La prossima Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: ci sarà il Napoli. Il format

Si è tenuta questa mattina in videoconferenza l’Assemblea della Lega Serie A, con la partecipazione di tutte le 20 società, per concludere i lavori avviati il 28 aprile scorso.

Nel corso della riunione, il Presidente Ezio Simonelli ha aggiornato i club sulle iniziative che accompagneranno la finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma a Roma. Tra queste, spicca la Charity Dinner organizzata alla vigilia della sfida tra Milan e Bologna, che, oltre a sostenere ancora una volta l’AIRC nella lotta contro il cancro, segnerà l’inizio di una nuova collaborazione tra Lega Serie A e Croce Rossa Italiana.

L’Amministratore Delegato Luigi De Siervo ha inoltre illustrato i dettagli del Festival della Serie A, in programma a Parma dal 6 giugno, durante il quale sarà svelato il calendario della stagione 2025/2026. Infine, De Siervo ha confermato l’interesse espresso dal gruppo saudita Sela a ospitare la prossima edizione della Supercoppa, che manterrà il formato a quattro squadre.

Con ben 9 punti di vantaggio sull’Atalanta, a 4 giornate dalla fine, il Napoli è di fatto già qualificato alla competizione: manca solo la certezza matematica.

Supercoppa Italiana: il format

Dal 2023, il formato è stato ampliato da 2 a 4 squadre.

Squadre partecipanti:

Vincitrice della Serie A Seconda classificata della Serie A Vincitrice della Coppa Italia Finalista della Coppa Italia

Se una squadra si qualifica in più di un modo (es. vince sia Serie A che Coppa Italia), il posto viene assegnato alla squadra successiva meglio piazzata in Serie A.

Struttura del torneo:

2 semifinali (gara secca)

(gara secca) 1 finale (gara secca)

Le partite si disputano in campo neutro, spesso all’estero, recentemente in Arabia Saudita per accordi commerciali.