Inzaghi molla lo scudetto: l’Inter contro il Verona in pieno turn-over. Ecco chi mancherà

Maxi turnover per l'Inter in vista del Verona. Tutte le energie sono sulla Champions League

L’Inter mette le cose in chiaro, la priorità della squadra di Inzaghi è la Champions League. In vista della sfida contro il Verona in programma domani sera, i nerazzurri scelgono il turn-over massiccio. Martedì ci sarà il ritorno contro il Barcellona e le forze saranno utilizzate tutte lì.

Sulla questione ne ha parlato la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. L’obiettivo è chiaro, lo scudetto è passato in secondo piano. Una scelta rischiosa, la possibilità di concludere la stagione senza trofei è sempre dietro l’angolo.

Inzaghi punta alla Champions, l’Inter contro il Verona pensa al turn-over massiccio

“Non si transige da un turnover ragionato e profondo prima della semifinale. L’idea dello staff resta, quindi, quella di far di riposare il più possibile i reduci di Montjuic: rotazioni quasi “estreme”, al punto che, almeno in teoria, solo due tra i nerazzurri che hanno iniziato in Champions potrebbero partire dal 1’ pure contro i veneti in A: Sommer, come ovvio che sia, e l’altro Yann, Bisseck, che deve tamponare dal suo lato all’infortunio di Pavard”.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Zalewski; Correa, Arnautovic.