ULTIM’ORA/ Inter, novità importanti sull’infortunio di Lautaro Martinez

Novità importanti su Lautaro Martinez in casa Inter. L'argentino stringe i denti

L’Inter si prepara alla semifinale di ritorno di Champions League. La squadra di Simone Inzaghi domani sera accoglierà a San Siro il Barcellona, con più di una novità. News che strizzano l’occhio anche alla corsa scudetto, che l’Inter vorrà portare fino all’ultima giornata.

In vista di domani, il tecnico ex Lazio ritrova Pavard e spera nel rientro lampo di Lautaro Martinez. Il primo potrebbe anche essere schierato dal primo minuto, mentre il secondo potrà essere un’arma da mandare in campo nella ripresa.

Lautaro stringe i denti, l’Inter ha recuperato il suo capitano dall’infortunio

Sulle ultime ne ha parlato Sky Sport durante il suo TG:

“Benjamin Pavard – alle prese con una distorsione alla caviglia – si è allenato parzialmente in gruppo e ha ripreso a lavorare con i compagni. Un buon segno, stando a quanto riferito dall’emittente satellitare, ma la giornata di domani sarà determinante per valutare i feedback e il dolore alla caviglia sinistra. Lautaro Martinez invece, che ha riportato un’elongazione ai flessori della coscia sinistra all’andata contro il Barcellona a Montjuic, ha lavorato a parte. Ma se ci sarà la minima possibilità di un suo impiego martedì a San Siro, allora Inzaghi lo utilizzerà.