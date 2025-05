Per l’Inter di Simone Inzaghi è la seconda finale di Champions League negli ultimi tre anni, con l’obiettivo di cancellare il ricordo amaro della sconfitta di Istanbul contro il Manchester City di Guardiola.

Il biglietto per l’atto conclusivo del torneo più prestigioso d’Europa rappresenta un’enorme opportunità anche sul piano economico: i nerazzurri hanno già stabilito un nuovo record di incassi per una squadra italiana in competizioni europee.

Un eventuale trionfo a Monaco di Baviera permetterebbe di incrementare ulteriormente questo bottino. La Juventus della stagione 2016/17, finalista a Cardiff, è ormai stata abbondantemente superata in questa speciale graduatoria.

I conti quest’anno sorridono all’Inter. Oltre ai ricavi eccezionali provenienti dalla vendita dei biglietti a San Siro – con la sfida contro il Barcellona che ha toccato quasi 14,7 milioni di euro – il club guidato da Giuseppe Marotta ha incassato altri 18,5 milioni grazie all’approdo in finale di Champions. Un’eventuale vittoria potrebbe portare ulteriori 6,5 milioni.

Tutti questi introiti si aggiungono agli straordinari guadagni già ottenuti in questa stagione, con ben 132 milioni arrivati dai premi UEFA.

Se a questi si sommano le entrate derivanti dagli sponsor e dai biglietti venduti, il totale raggiunge cifre da capogiro. L’Inter è oggi la formazione italiana con il maggior guadagno nella storia della Champions League, ben oltre i ricavi della Juve 2016/17, che si fermarono poco sopra i 110 milioni.