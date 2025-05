La Repubblica, Conte è preoccupato da un fattore: la rivelazione del tecnico

Un particolare preoccupa Conte in vista del finale di campionato del Napoli

Antonio Conte predica calma per il suo gruppo. Il tecnico azzurro in vista delle ultime tre giornate ha bandito la parola “scudetto”. Se ne riparlerà solo quando sarà matematicamente certo, come ha sottolineato più volte ai microfoni della stampa.

La Repubblica sul momento degli azzurri e del tecnico ha voluto fare un particolare focus, spiegando una particolare preoccupazione che ha Conte in questo momento.

Conte preoccupato da un fattore, lo spogliatoio del Napoli è però unito

“Le grandissime sofferenze dell’ultima trasferta in Puglia sono state in questo senso una lezione e la squadra ha capito che lo scudetto è ancora tutto da conquistare.

Ecco perché è soprattutto l’euforia che circonda il Napoli a preoccupare Conte, rassicurato viceversa dalla confortante concentrazione che regna nello spogliatoio azzurro. I giocatori sono consapevoli di dover stringere i denti ancora per un po’ e un altro sgradito campanello d’allarme è arrivato ieri pomeriggio anche dall’emergenza, che proprio non vuole smetterla di tormentare la capolista”.