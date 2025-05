Napoli, De Laurentiis risponde: “Non faccio previsioni, siamo nelle mani di Dio”

A margine dell’inaugurazione del Villaggio della Salute per la Race For The Cure a Roma, il presidente Aurelio De Laurentiis. Spazio al tema scudetto, ma il presidente risponde a modo suo: “E’ tutto nelle mani di Dio”. Gli azzurri ricordiamo sono a 7 punti dalla matematica vittoria, nel caso in cui l’Inter riesca a fare punteggio pieno.

De Laurentiis parla del Napoli e del tema scudetto, scaramanzia massima

n un momento in cui il futuro del Napoli è avvolto da incertezze e tensioni, le parole del presidente Aurelio De Laurentiis risuonano come un misto di fatalismo e fede calcistica. “Io non mi permetto di fare nessuna previsione. Il calcio è molto bello perché la palla va dove Dio vuole. Qualche volta va nella direzione giusta, qualche altra volta nella direzione sbagliata. Quindi siamo tutti quanti nelle mani di Dio”, ha dichiarato il patron azzurro, sintetizzando con una frase potente l’imprevedibilità del gioco più amato d’Italia.