Caos Inter, Inzaghi e squadra chiusi nello spogliatoio fino a notte fonda

Serata complicata per l’Inter che butta via lo scudetto con il pareggio contro la Lazio. Per Inzaghi e squadra lunghissimo post-partita, tutti chiusi nello spogliatoio, un faccia e faccia lunghissimo, anche in vista della finale di Champions League.

La Gazzetta racconta il retroscena di Inzaghi post Inter-Lazio

“Inzaghi, espulso nella baraonda finale, è rimasto per oltre un’ora dopo la partita chiuso in conclave con i suoi giocatori e i dirigenti: cercavano insieme di calmare la rabbia, anche per i tanti, troppi regali nerazzurri in campo. Ripensavano anche a un braccio, simile a quello di Bisseck, del leccese Baschirotto in una partita in Salento, peraltro finita 0-4 per i nerazzurri. Corsi e ricorsi di una stagione folle”.

“Così si è parlato dentro quello spogliatoio. Non solo del nervosismo esploso al triplice fischio, ma anche di quegli errori reiterati, che hanno riaperto partite già in pugno. Lo staff tecnico e i dirigenti hanno provato a riportare serenità, ma anche a mettere i puntini sulle “i” su una gestione emotiva che in certi frangenti sembra ancora troppo fragile”.