Gadget falsi per lo Scudetto, blitz a via Toledo: “Così non ci fate campare”

Blitz della polizia municipale nel cuore dello shopping partenopeo. Nel pomeriggio di ieri, 19 maggio 2025, via Toledo è stata teatro di un’operazione anti-contraffazione condotta nel massimo riserbo e coordinata dal comandante Ciro Esposito.

L’intervento ha portato al sequestro di centinaia di migliaia di articoli contraffatti, con un’attenzione particolare rivolta ai gadget della SSC Napoli.

Le pattuglie si sono mosse in modo strategico, sbarrando tutte le vie d’accesso – compresi i vicoli laterali – per impedire la fuga degli ambulanti abusivi, una dinamica ormai abituale alla vista delle divise.

Oltre ai soliti articoli falsi, come borse e occhiali di marchi internazionali, questa volta i sequestri hanno riguardato principalmente merchandising non autorizzato del Napoli: decine di migliaia tra maglie, sciarpe, cappellini e altri oggetti celebrativi in vista della possibile conquista dello scudetto.

Il clima di festa, alimentato dalla corsa al titolo, ha però generato tensioni durante l’operazione. Numerosi presenti hanno contestato gli agenti, accusandoli di ostacolare proprio in questa settimana l’esplosione del mercato “azzurro”, che – secondo alcuni – rappresentava una preziosa opportunità economica, seppur illegale.