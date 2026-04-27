Dopo il caldo estivo arriva l’impulso di Aria Fredda, temporali e grandine: da quando

La fase di caldo quasi estivo di questi ultimi giorni non sarà destinata a durare a lungo: stando alle previsioni meteo il quadro meteorologico sarà condizionato dall’arrivo di un impulso di aria fredda che scatenerà temporali e grandinate.

Meteo, arriva l’impulso di aria fredda: temporali e grandine

Già nel pomeriggio di oggi, 27 aprile, secondo le stime de Il Meteo, si assisterà ai primi locali temporali, limitati alle zone montuose e alla dorsale appenninica. L’instabilità prenderà il sopravvento da martedì 28 aprile, con la pressione atmosferica che subirà un ulteriore calo a causa dell’arrivo di aria più fredda in quota.

In alcune zone, i temporali potrebbero essere accompagnati anche dalla grandine. Ma il peggioramento più significativo è atteso nella giornata di mercoledì 29 aprile con l’ingresso di venti freddi da nord-est che daranno il via a temporali di forte intensità, con raffiche di vento e grandinate, che dapprima colpiranno il Nord per poi estendersi gradualmente anche al Sud.

Giovedì 30 aprile i fenomeni tenderanno a spostarsi verso il Centro-Sud, con i primi miglioramenti al Nord. Per il Ponte del primo maggio, il maltempo potrebbe insistere ancora su alcune zone meridionali e sulla Sardegna, mentre altrove dominerà l’alta pressione tra sole e temperature in aumento. Vista la distanza temporale si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proeizione attuale.